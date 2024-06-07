بالفيديو تضامناً مع غزة.. انسحاب وزير لبناني من جلسة دولية عند بدء كلمة مندوب الاحتلال

فلسطين اليوم

انسحب وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، والوفد المرافق له من جلسة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، فور بدء كلمة المندوب "الإسرائيلي. .

وأظهر مقطع فيديو، من الجلسة، لحظة انسحاب الوزير اللبناني وعدد من مرافقيه، بالإضافة إلى وفود عدد من الدول، تضامناً مع غزة.

وقال وزير العمل: "إن انسحابه عند بدء كلمة المندوب الإسرائيلي، هو تعبير ديمقراطي، ورسالة إلى الاحتلال رافضة عدوانه على قطاع غزة".

وخلال كلمته، التي ألقاها أمس الأربعاء، شدد بيرم على "حق عودة المهجرين الفلسطينيين إلى بلدهم فلسطين، وإنهاء مأساة تهجيرهم المستمرة"، لافتاً إلى الحراك الطلابي حول العالم، والذي يضغط لوقف الحرب على غزة.

ولفت بيرم إلى أن "العمال الفلسطينيين يعانون نتيجة تضييق الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحقهم".

https://x.com/sputnik_ar/status/1798713344574259288?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1798713344574259288%7Ctwgr%5Edf4909dc7fd0b2b75c35876e95bbffcf96172ac2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsarabic.ae%2F20240606%2FD984D8ADD8B8D8A9-D8A7D986D8B3D8ADD8A7D8A8-D988D8B2D98AD8B1-D8A7D984D8B9D985D984-D8A7D984D984D8A8D986D8A7D986D98A-D985D986-D8ACD984D8B3D8A9-D985D8A4D8AAD985D8B1-D8AFD988D984D98A-D8B9D986D8AF-D8A8D8AFD8A1-D983D984D985D8A9-D985D986D8AFD988D8A8-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984-D981D98AD8AFD98AD988-1089582913.html

المصدر: "الميادين".