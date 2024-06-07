"غانتس" يستقيل من مجلس الحرب غداً.. لهذه الأسباب

فلسطين اليوم

من المتوقع أنّ يقدم الوزير بيني غانتس، استقالته من مجلس الحرب في حكومة الطوارئ "الإسرائيلية"، يوم غدٍ السبت، وذلك بعد انتهاء المهلة، التي حددها الشهر الماضي، لبلورة خطة واضحة وشاملة لـ "الانتصار في الحرب". على حد تعبيره.

وقالت هيئة البث الرسمية، إنّ غانتس، يعتزم تقديم استقالته بعد عدم بلورة الخطة المذكورة، رغم أنّ الولايات المتحدة تضغط عليه لعدم تقديم استقالته في الوقت الحالي، لأنهم يعتبرونه "شريكًا وثيقًا".

ووفق الهيئة، فإنّ أهالي الأسرى في غزة، يطالبون غانتس أيضا بعدم الاستقالة حالياً، حتى يتم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى على الأقل.

في غضون ذلك، حدد مكتب رئيس حكومة الاحتلال، أمس، موعدًا للمناقشة الوزارية الموسعة، الأحد المقبل، بعد يوم من انتهاء الموعد النهائي الذي حدده غانتس، لترك الحكومة في حال عدم بلورة خطة شاملة.

وفي 18 مايو الماضي، أمهل غانتس، نتنياهو، حتى 8 يونيو، لوضع استراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة التي انضم إليها في 11 أكتوبر الماضي.

وتشمل الخطة، وفق غانتس، إعادة الأسرى من غزة، وتقويض حكم حركة حماس، ونزع السلاح من قطاع غزة، وإقامة ائتلاف أوروبي - عربي لإدارة القطاع، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، وضمان خدمة كل "الإسرائيليين" في الجيش.