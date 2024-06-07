مالي تؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، عبد الله ديوب، استمرارية حكومة بلاده في الحفاظ على موقفها الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال استقباله، بمقر الوزارة في العاصمة باماكو، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي، عميد السلك الدبلوماسي هادي عمر شبلي.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وعن سبل تعزيز أواصر علاقات الأخوّة والصداقة بين البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ ديوب، الفلسطينيين على اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، مؤكداً ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها شرقي القدس.

كما جدد التأكيد على مواقف جمهورية مالي الثابتة تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الدولية والإقليمية كافة.

من جانبه، شكر السفير شبلي، جمهورية مالي، قيادة وشعبا، على دعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية على الصعد كافة.