فلسطين اليوم

يشهد موسم الحج الحالي لعام 2024، تطبيق ابتكار علمي جديد، يهدف إلى تحسين الصحة العامة للحجاج، والارتقاء بجودة إقامتهم.

ودشن وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مبادرة "الإسفلت المطاطي المرن" في ممرات المشاة بالمشاعر المقدسة.

وبيّنت الهيئة العامة للطرق السعودية، في بيان لها، أنه "تم تطبيق هذا الابتكار العلمي بالشراكة مع عدد من الجهات في الطريق الموازي لطريق المشاة رقم 6 المؤدي إلى جبل الرحمة بمشعر عرفات".

وتم تطبيق الطريق المطاطي المرن، في ممرات المشاة بين مزدلفة وعرفات، بإجمالي مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع.

وأشارت الهيئة إلى أن التقنية "تعتمد على إعادة استخدام المطاط الناتج عن إعادة تدوير الإطارات في الخلطات الإسفلتية، مما يسهم في الحد من تراكم نفايات الإطارات والحد من التلوث الناتج عن حرقها".