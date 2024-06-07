بفعل صواريخ حزب الله.. الطائرات "الإٍسرائيلية" تفر من سماء لبنان

فلسطين اليوم

تصدى مقاتلو "حزب الله" اللبناني، لمقاتلات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، معلنًا إجبارها على الفرار من أجواء لبنان، بعد تصدي دفاعاته الصاروخية لها.

وقال "حزب الله"، في بيان عبر حسابه على "تلغرام"، إن مقاتليه "أطلقوا صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية، التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلن الحزب شن 4 هجمات على مواقع لجيش الاحتلال وتجمعات لجنوده قرب الحدود الجنوبية للبنان.

وأوضح "حزب الله" أن هذه الهجمات شملت "استهداف تجهيزات تجسسية في موقعي الراهب والمطلة (العسكريين) بأسلحة مناسبة‌، ومقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت وتموضعات للجنود في ‏محيطها بصواريخ "فلق 1"، وموقع الرمثا (العسكري) بالأسلحة الصاروخية".

وقال في سلسلة بيانات عبر "تلغرام"، إن "هذه الهجمات أصابت أهدافها بشكل مباشر".

يأتي ذلك فيما كثفت قوات الاحتلال قصفها على قرى وبلدات في جنوب لبنان، اليوم الخميس، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "طائرة بدون طيار "إسرائيلية" استهدفت دراجة نارية ببلدة عيترون الحدودية، ما أسفر عن إصابات"، لم تذكر عددها.

فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" و"إسرائيل"، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع للاحتلال استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".