شبكة أمريكية تكشف: "إسرائيل" قصفت مدرسة النصيرات بذخائر "البيت الأبيض"

فلسطين اليوم

كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية، أنّ الذخائر، التي استُخدمت في المجزرة "الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، هي ذخائر أميركية الصنع.

وأوضحت "سي أن أن" أنّها توصلت إلى هذه النتيجة من خلال تحليل مقطع مصوّر من مكان الحادث، ومراجعة خبير أسلحة.

وحدّدت الشبكة شظايا قنبلتين أميركيتين، على الأقل، من طراز "GBU-39"، ذات القطر الصغير (SDB)، في مقطع مصوّر تمّ نقله من مكان الحادث بواسطة صحافي يعمل لديها.

وتُعَدّ هذه المرة الثانية، خلال أسبوعين، التي تتمكن فيها شبكة "سي أن أن" من التحقق من استخدام الذخائر أميركية الصنع في الهجمات "الإسرائيلية" على النازحين الفلسطينيين.

بدوره، أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"، فيليب لازاريني، بأنّ المدرسة، التي استهدفها الاحتلال في مخيم النصيرات، ‏كانت تؤوي 6 آلاف نازح عندما تعرضت للقصف، واصفاً ادعاء الاحتلال أنّ "الجماعات المسلحة ربما كانت موجودة داخل الملجأ" بأنها "صادمة".

وأكّد أنّ الهجوم على مباني الأمم المتحدة، أو استهدافها، "يشكّل تجاهلاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي"، مشدّداً على أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وعملياتها في جميع الأوقات.

وقال لازاريني إنّ الاحتلال استهدف أكثر من 180 مبنى تابعاً لـ"الأونروا"، وقُتل أكثر من 450 نازحاً نتيجة لذلك، ‏منذ أن بدأت الحرب على ⁧‫غزة⁩.

ولفت إلى أنّ "الأونروا" ‏تقوم بمشاركة إحداثيات جميع مرافقها (بما في ذلك إحداثيات هذه المدرسة) مع قوات الاحتلال وأطراف النزاع الأخرى.

وأضاف أن: "‏استهداف مباني الأمم المتحدة، أو استخدامها لأغراض عسكرية، لا يمكن أن يصبح عُرفاً جديداً"، مشدّداً على أنّ ‏هذه الأفعال "يجب أن تتوقف، ويجب محاسبة جميع المسؤولين عنها".

من جهته، علّق مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على استهداف المدرسة التابعة لوكالة "الأونروا" من جانب الطائرات الإسرائيلية، مؤكّداً أنّ "ضرب المدرسة في النصيرات يؤشر على عدم امتثال (إسرائيل) للقانون الدولي".

وكان الاحتلال استهدف، فجر أمس الخميس، مدرسة السردي التابعة لوكالة "الأونروا"، والتي تؤوي نازحين في "المخيم 2" في النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد أكثر من 40 شخصاً من جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال.

يُشار إلى أنّ شبكة "سي أن أن" كشفت، منذ أسبوعين، استخدام ذخائر مصنوعة في الولايات المتحدة في الغارة "الإسرائيلية" على مخيم للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة.