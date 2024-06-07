طقس فلسطين.. انخفاض طفيف على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024، أن يكون الجو صافياً بوجه عام حاراً إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.