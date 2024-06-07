بوريل يدعو إلى إجراء تحقيق في قصف مدرسة الأونروا في غزة

فلسطين اليوم

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إجراء تحقيق في "الضربة الإسرائيلية" على مدرسة تابعة للأونروا في غزة، التي أسفرت عن استشهاد نحو 40 مواطنا.

وقال بوريل عبر منصة "إكس"، "تُظهر التقارير الواردة من غزة مجدّداً أن العنف والمعاناة لا يزالان الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء. يجب التحقيق بشكل مستقل في هذه الأخبار المروّعة".