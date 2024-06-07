قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين في نابلس وتداهم منزلا بالخليل

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،فجر اليوم الجمعة، مخيم العين في مدينة نابلس ودهمت منزلا بالخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة دير شرف غربا.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين في مدينة نابلس، فيما دهم جنود الاحتلال منزلا في المخيم، وسط اشتباكات لدى تصدي المواطنين للقوات المقتحمة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال دهمت عدة بنايات على أطراف المخبم، ونصبت فيها القناصة.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة الخليل.

وأكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكريةللاحتلال اقتحمت حارة ابو سنينة جنوب المدينة, ودهمت أحد المنازل فيها.

وأشارت المصادر إلى أن آليات الاحتلال تمركز في ساعة مدرسة النهضة في المدينة..