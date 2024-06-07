الاحتلال يرفض مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن بشأن مقترح صفقة التبادل

فلسطين اليوم

أعلنت سلطات الاحتلال رفضها مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن، بخصوص مقترح تبادل الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة، الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام.

وقدمت الولايات المتحدة مشروع القرار المذكور الاثنين الماضي، قبل أن تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن تسليم واشنطن مجلس الأمن أمس الخميس، نسخة معدلة منه.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنّ سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة "جلعاد أردان" أبلغ نظيرته الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد معارضة إسرائيل لمشروع القرار المقترح.

وحسب هيئة البث، فإن النسخة الأخيرة من مشروع القرار تظهر تغيراً في الموقف الأمريكي تجاه "إسرائيل".

وأوضحت الهيئة أن النص الأخير للمشروع يدعو حماس و"إسرائيل" إلى تنفيذ المقترح دون تأخير وشروط، في حين أن المسودة السابقة دعت حماس فقط لقبول المقترح.

كما جاء في النسخة الأخيرة من المشروع أن الولايات المتحدة تعارض أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الوضع القائم في غزة.

وفي نهاي الشهر الماضي، تحدث بايدن خلال خطاب بالبيت الأبيض، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل تبادلا للأسرى بأول مرحلتين، وإدامة وقف إطلاق النار بالمرحلة الثانية، وإعادة إعمار غزة بالمرحلة الثالثة.