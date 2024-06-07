الاحتلال يغتال رئيس بلدية النصيرات

فلسطين اليوم

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، رئيس بلدة النصيرات إياد مغاري، بقصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونعت بلدية النصيرات ممثلة بأعضاء المجلس البلدي وكافة طواقمها العاملة، رئيس البلدية الشهيد د. إياد أحمد مغاري "أبو بلال"، إضافة لمحمد وأحمد هشام المغاري وسلامة أبو عجاج وسامح جبر.

وأشارت البلدية في بيان إلى أن مغاري استشهد جراء غارة استهدفته بشكل مباشر خلال تواجده في مرفق خدماتي يتبع للبلدية.

وأكدت البلدية على أنها "ستواصل استكمال المسيرة والجهود رغم كل التحديات والصعوبات والإرهاب الصهيوني القائم بحق كافة مكونات شعبنا الفلسطيني".

من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن اغتيال جيش الاحتلال لرئيس بلدية النصيرات د. إياد المغاري يُعدُّ جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عملية اغتيال جبانة لرئيس بلدية النصيرات ومعه مجموعة من المواطنين، وذلك بقصفهم من قبل طائرات الاحتلال بشكل مباشر.

وأشار إلى أن هذه المجزرة تعد جريمة حرب منافية للقوانين الدولية التي تمنح الحصانة والحماية للشخصيات المدنية، كما وتُعتبر تلك الجريمة حلقة جديدة من حلقات جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني التي طالت كل القطاعات بشكل مُتعمّد ومُخطَّط له مسبقاً.