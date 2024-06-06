القوات اليمنية والمقاومة العراقية تستهدفان 3 سفن تحمل معدات عسكرية إلى حيفا

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها وبالإشتراك مع المقاومة العراقية تنفيذهما عمليتين عسكريتين ، الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملن معدات عسكرية إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، فيما العملية الثانية استهدفت سفينةً انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى ميناءِ حيفا في فلسطينَ المحتلة.

وأشارت القوات المسلحة اليمنية في بيان اليوم الخميس: أن العمليتين نفذتا بعدد من المسيرات، وأن الإصابة كانت دقيقة

وتابع البيان: إنَّ عمليةَ ميناء حيفا المشتركةَ تأتي رداً على مجازر العدوّ الإسرائيليّ في منطقة رفح وإن على العدوّ الإسرائيليّ توقُّعَ المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة وحتى يتوقف عدوانُه الإجراميُّ الوحشيُّ ويَرفع حصارَه عن إخوانِنا في قطاعِ غزة.

ودعت القوات المسلحة اليمنية كافة الجيوش العربية إلى المشاركةِ في عملياتِ الإسنادِ للمقاومةِ الفلسطينيةِ تأديةً للواجبِ الدينيِّ والإنسانيِّ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ.