كتيبة- جنين تخوض اشتباكات عنيفة وتحقق إصابات مباشرة بجنود الاحتلال

فلسطين اليوم

أصيب ثمانية مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وزارة الصحة بوصول ثلاث إصابات طفيفة برصاص الاحتلال في الأطراف إلى مستشفى جنين الحكومي.

من جانبها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري: "يخوض مجاهدونا الأبطال في كتيبة جنين إشتباكات مسلحة وعملوا على تفعيل العبوات الناسفة ضد قوات العدو التي تنفذ عدواناً في محيط مخيم جنين وسيستمر القتال حتى دحر العدو مهزوماً بإذن الله،وإنه لجهاد جهاد نصر أو استشهاد".

وأشارت كتيبة جنين إلى أن الاشتباكات اندلعت" بعد كشف قوة خاصه في محيط مخيم جنين منطقة الجبريات وقام المجاهدون بإمطارها بالرصاص محققين إصابات مباشرة بين أفراد القوة التي حاولة التسلل للمنطقة".

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى مخيم جنين، قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة من شارعي "حيفا" و"الناصرة"، وسط تحليق من طائرات "الأباتشي" التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في شارع مهيوب داخل المخيم، وقصفته بقذائف "أنيرجا".