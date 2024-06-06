الاحتلال يهدم غرفة زراعية شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم الخميس، غرفة زراعية في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة زراعية مساحتها 85 مترا مربعا، تعود ملكيتها للمواطن باسم فالح، وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.

وكانت جرافات الاحتلال قد هدمت صباح اليوم بيتا متنقلا "بركس" مساحته 560 مترا مربعا، يستخدم كموقف للمركبات على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، تعود ملكيته للمواطنين "ياسر جعيدي، وجهاد يوسف".