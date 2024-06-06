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الصحة العالمية: وثقنا 464 اعتداء على المرافق الصحية بغزة
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس:"وثقنا 464 اعتداءاً نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي على المرافق الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.
وأشارت الصحة العالمية إلى أن الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية أدت إلى استشهاد727 شخصا ، وإصابة 933 ، وتضرر 101 منشأة صحية، و113 سيارة إسعاف.
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام القانون الدولي وتوفير الحماية الفعالة للمدنيين ومرافق الرعاية الصحية.