الصحة العالمية: وثقنا 464 اعتداء على المرافق الصحية بغزة

فلسطين اليوم

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس:"وثقنا 464 اعتداءاً نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي على المرافق الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وأشارت الصحة العالمية إلى أن الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية أدت إلى استشهاد727 شخصا ، وإصابة 933 ، وتضرر 101 منشأة صحية، و113 سيارة إسعاف.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى احترام القانون الدولي وتوفير الحماية الفعالة للمدنيين ومرافق الرعاية الصحية.