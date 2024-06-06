حزب الله: استهداف مقرّ قيادة "الفرقة 91" في "برانيت" بصواريخ "فلق 1"

فلسطين اليوم

استهدفت ‏المقاومة الإسلامية في لبنان مقرّ قيادة "الفرقة 91" التابعة لـ "جيش" الاحتلال في ثكنة "برانيت" وتموضعات الجنود في ‏محيطها.

وذكرت المقاومة أنّ العملية نُفذت باستخدام "صواريخ فلق 1"، التي حققت إصابة مباشرة ما أدى إلى تدمير جزء من الثكنة وإيقاع خسائر ‏مؤكدة في صفوف الاحتلال.

وعلى صعيد آخر، زفّت المقاومة المجاهد حسين نعمة الحوراني، من مدينة بنت جبيل الجنوبية، شهيداً على طريق القدس.

وفجر اليوم، استهداف مجاهدو المقاومة موقع "الرمثا" التابع للاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

ونشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية مشاهد توثق عملية استهداف منصّة قبّة حديديّة في ثكنة "راموت نفتالي" التابعة لـ"جيش" الاحتلال، شمالي فلسطين المحتلة.

خشية إسرائيلية من توسّع الحرب مع حزب الله

وعقب التصعيد الذي شهدته الجبهة، ولا سيما مع تنفيذ المقاومة عمليتها في " إلكوش"، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وتسجيل إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

وذكرت معلومات موثوقة في وقت سابق، أنّ عدد القتلى الإسرائيليين في عملية "إلكوش" التي نفذها حزب الله بلغ 3.

وتتزايد الخشية الإسرائيلية من تداعيات توسّع الحرب مع حزب الله، إذ شدّدت وسائل إعلام الاحتلال على أنّ "الجيش" الإسرائيلي و"إسرائيل" ليسا مستعدين لحرب شاملة مع لبنان، مشيرةً إلى أنها ستؤدي إلى دمار هائل في الجليل وهجمات بالصواريخ والطائرات من دون طيار على حيفا والوسط.

المصدر: الميادين