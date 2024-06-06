الاقتصاد تُصدر اعلاناً لأهالي الوسطى بشأن تعبئة غاز الطهي وتُحدد سعر الكيلو

فلسطين اليوم

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، اعلاناً مهماً "للمقيمين والنازحين" في المحافظة الوسطى بشأن استئناف دخول غاز الطهي إلى القطاع بعد طول انقطاع.

وقال اعلان الوزارة: "ستكون التعبئة من خلال الموزعين في المناطق والمربعات، ولا يوجد تعبئة فردية من المحطات بشكل مباشر ومن يذهب للمحطات مباشرة يتحمل المسؤولية الكاملة".

وأشارت إلى أن التعبئة ستكون لجميع مناطق المحافظة الوسطى بالتوالي وفق جدول محدد يحقق العدالة حسب عدد السكان والنازحين في كل منطقة وبنفس الألية المعمول بها قبل انقطاع الغاز.

وأفادت بأن ستكون (8 كيلوات) مرحلياً لحين فكفكة الأزمة وتقييم جديد للواقع، مشيرة إلى أن سعر اسطوانة الغاز سعة ٨ كجم 55 شيكلاً للمستهلك.

وفي رسال للمواطنين، أضافت: "من لديه اشكالية بخصوص موزع المنطقة المختص عليه التواصل مباشرة مع لجنة الحي والمربع لحلها وتذليلها".

وتابعت: "في حال وجود اشكاليات لدى المحطات أو الموزعين بإمكان أي مواطن التوجه لمكتب الاقتصاد في منطقته".