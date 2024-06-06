الاحتلال يمدد اعتقال الزميلة الصحفية رشا حرز الله لمدة 5 أيام

فلسطين اليوم

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في "سالم"، ظهر اليوم الخميس، اعتقال الزميلة الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" رشا حرز الله، لمدة خمسة أيام.

وأوضح نادي الأسير، أن محكمة الاحتلال في "سالم" مددت اعتقال الزميلة حرز الله لتقديم لائحة "اتهام"، بذريعة ما يسميه الاحتلال (بالتحريض).

واعتقلت قوات الاحتلال الزميلة حرز الله الأحد الماضي، بعد استدعائها من قبل مخابرات الاحتلال للتحقيق في مركز توقيف بمستعمرة أرئيل، حيث توجهت مع محامٍ إلى هناك، وفور وصولهما تم إبلاغها بالاحتجاز لمدة 72 ساعة.