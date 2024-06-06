مستوطنون يقتلعون 220 شجرة زيتون ويهدمون غرفة زراعية جنوب نابلس

فلسطين اليوم

اقتلع مستوطنون، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، مئات شجر الزيتون وهدموا غرفة زراعية في بلدة قصرة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن أصحاب الأرض المدمرة تفاجأوا صباح اليوم باقتلاع المستعمرين أكثر من 220 شجرة زيتون وهدم غرفة زراعية تعود لهم في قطعة أرضه المكونة من 42 دونماً، والواقعة في الجهة الشرقية الشمالية من البلدة، والقريبة من مستعمرة "مجدليم" المقامة على أراضي البلدة.

وأشارت إلى أن المستوطنين بدأوا منذ قرابة الأسبوع عمليات تجريف في المنطقة، ومنعوا المزارعين من الوصول لأراضيهم، منوهة إلى أنهم تكبدوا خسائر فادحة جراء الاعتداء، إذ كانت تنتج أرضه نحو 70 تنكة زيت سنوياً.

وأوضحت، أن هذا الاعتداء ليس الأول على أرضه، إذ دمر المستعمرون قبل فترة سلاسل حجرية وسياج حول أرضه.