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بالفيديو إصابة 67 شخصاً بحادث تصادم في روسيا
أُصيب 67 شخصاً في مدينة كيميروفو الروسية، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، بعد اصطدام عربتي ترام على جسر.
وأضاف إيليا سيريديوك القائم بأعمال حاكم المنطقة أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة.
وأوضح في تصريح صحفي، أن شخصاً واحداً يخضع لعملية جراحية وأن اثنين في العناية المركزة في مستشفى بالمدينة السيبيرية.
Kemerovo tram...— Владимир Куксин (@kuksin_vladimir) June 6, 2024
Life in russia pic.twitter.com/DiCUcQ73pc