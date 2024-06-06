فلسطين اليوم

أُصيب 67 شخصاً في مدينة كيميروفو الروسية، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، بعد اصطدام عربتي ترام على جسر.

وأضاف إيليا سيريديوك القائم بأعمال حاكم المنطقة أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة.

وأوضح في تصريح صحفي، أن شخصاً واحداً يخضع لعملية جراحية وأن اثنين في العناية المركزة في مستشفى بالمدينة السيبيرية.