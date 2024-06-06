بالفيديو إصابة 67 شخصاً بحادث تصادم في روسيا

الساعة 12:41 م|06 يونيو 2024
تصادم.jpg
تصادم.jpg

فلسطين اليوم

أُصيب 67 شخصاً في مدينة كيميروفو الروسية، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، بعد اصطدام عربتي ترام على جسر.

وأضاف إيليا سيريديوك القائم بأعمال حاكم المنطقة أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة.

وأوضح في تصريح صحفي، أن شخصاً واحداً يخضع لعملية جراحية وأن اثنين في العناية المركزة في مستشفى بالمدينة السيبيرية.

 

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