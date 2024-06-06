الصحة: 68 شهيدًا و235 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بارتكاب قوات الاحتلال 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 68 شهيدًا و235 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة، في تقريرها اليومي، إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36654 شهيدًا و83309 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.