أكثر من 9100 حالة اعتقال في الضفة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة اعتقالات قوات الاحتلال لأكثر من 9100 مواطن من الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وأفادت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، باعتقال قوات الاحتلال 60 مواطنا على الأقل من الضفة، ضمن عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن اعتقالات اليوم الأعلى في الضفة منذ مطلع العام الجاري.

وبينت أن من بين المعتقلين طالبة الإعلام في جامعة بيرزيت أمل شجاعية، ووالدة المطارد طارق داود من قلقيلية، إضافة لأسرى سابقين.