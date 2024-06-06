الصحة: 25 ألف جريح ومريض بحاجة للسفر للعلاج خارج غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، أن عدد المرضى والجرحى الذين هم بحاجة للسفر للعلاج خارج قطاع غزة بلغ ٢٥ ألف، والأعداد قابلة للزيادة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الصحة في تصريح صحفي صدر عنها، أن ٤٨٩٥ مريضاً وجريحاً تمكنوا من السفر عندما كان معبر رفح مفتوحاً.

وأشارت إلى أنه منذ احتلال معبر رفح يوم ١٢ مايو لم يتمكن اي مريض أو جريح من مغادرة قطاع غزه ما يعرض حياة الآلاف للمضاعفات والموت وهي حالات قابلة للعلاج والانقاذ لو اتيح لها التوجه الى مراكز متخصصة خارج قطاع غزة ويتفاقم وضع هؤلاء المرضى والجرحى بعد قيام الاحتلال متعمداً تدمير معظم مستشفيات القطاع واخراجها عن الخدمة.