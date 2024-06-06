الاحتلال يواصل اغلاق المعابر ويضع قطاع غزة على أعتاب كارثة ومجاعة حقيقيتين

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة لليوم الـ 31 توالياً، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية، إضافة إلى مواصلة معبر كرم أبو سالم التجاري، ما يفاقم الكارثة، ويضع القطاع على أعتاب مجاعة حقيقية خاصة في شماله.

هذا، ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي عدواناً همجياً على قطاع غزة خلف أزيد من 36 ألف شهيد و83 ألف مصاب وآلاف المفقودين، معظمهم أطفال ونساء.