إصابات في تجدد قصف الاحتلال على عدة بلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أصيبت عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون جنوب لبنان.

وتجدّد قصف الاحتلال، اليوم الخميس، على عدة بلدات في جنوب لبنان، حيث أغار طيران الاحتلال فجرا على أطراف بلدة صديقين، مستهدفا منزلا، ما أدى الى تدميره بالكامل، والحاق اضرار جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية.

كما أغار طيران الاحتلال على بلدة وادي جيلو في قضاء صور، مستهدفا منزلا غير مأهول، ومستودعا لأدوات التنظيف والزيوت، ما أدى الى تدميره واشتعال النيران في عدد من المنازل المحيطة بالمكان، وأضرار جسيمة في البنى التحتية، خاصة في شبكتي الكهرباء والمياه.

وأغار الطيران الحربي بعد منتصف الليل على منزل في حي الدبش عند أطراف بلدة عدشيت، أدى الى تدميره بشكل كامل، دون وقوع اصابات. كما تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي مباشر.