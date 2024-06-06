حماس تصدر تنويهاً بشأن ردها النهائي على المقترح المقدم إليها حول صفقة التبادل

فلسطين اليوم

أصدرت حركة حماس، صباح اليوم الخميس 6 يونيو 2024، تنويهاً اعلامياً بشأن ردها النهائي حول المقترح المقدم إليها من الوسطاء بشأن عملية صفقة تبادل أسرى، ووقف اطلاق النار.

وقال تنويه الحركة: "حتى اللحظة لم يصدر عن حماس أي تأكيد بتسليم الوسطاء ردها النهائي بشأن رفض المقترح المقدم إليها.. ما ينشر هو ورقة أرسلتها حماس للفصائل تطلعها على موقفها مما قدم لها واعتادت الحركة على التواصل مع الفصائل ليكون هناك إجماع وطني عند أي قرار يتعلق بالصفقة".

وأشارت حماس إلى أنها لا زالت تجري والفصائل والوسطاء اتصالات فيما بينهم للوصول لصيغة واضحة تنص على مطالب المقاومة بالانسحاب الشامل ووقف الحرب بشكل دائم.