مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وأعلنت الاوقاف الاسلامية أن 1601 مستوطنا اقتحموا المسجد الاقصى يوم أمس الأربعاء في ذكرى احتلال القدس، ونفذوا اعتداءات بحق المقدسيين وأدوا طقوسا تلمودية.