إصابة جنديين إسرائيليين بعملية تسلل مقاومين شرق رفح

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إصابة جنديين في تبادل لإطلاق النار، بعد أن تمكنت مجموعة من المقاومين من التسلل في منطقة بالقرب من معبر كرم أبو سالم شرق رفح، وإطلاق النار في المكان قبل انسحابها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حادثًا أمنيًا خطيرًا وقع صباح اليوم على حدود قطاع غزة، بعد أن تمكنت مجموعة من المقاومين من التسلل في منطقة رفح بالقرب من معبر كرم أبو سالم، مشيرة لوقوع تبادل لإطلاق النار في المكان، قبل أن تنسحب المجموعة إلى داخل القطاع.

وقالت قناة كان العبرية إن جيش الاحتلال طلب من المزارعين في منطقة السياج مع رفح عدم الذهاب إلى حقولهم الزراعية، في أعقاب حادثة محاولة تسلل مجموعة مسلحة من رفح.