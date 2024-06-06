المالية تحدد موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر ابريل

فلسطين اليوم

حددت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، موعد ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر ابريل 2024.

وقالت المالية في بيان لها: "إن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين "موظفي السلطة" عن شهر ابريل/ نيسان 4/2024 هو يوم الأحد الموافق 09/06/2024 بنسبة 50 % من الراتب وبحد أدناه 2000 شيقل".

وأكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.