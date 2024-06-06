اعتقال طلاب من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا بعد اعتصام داعم لغزة

فلسطين اليوم

اعتقلت الشرطة الأميركية 13 شخصاً في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا، الأربعاء، بعدما احتشد طلاب مؤيدون للفلسطينيين داخل مبنى يضم مكتب رئيس الجامعة، وذلك في أحدث صدام بين الطلاب الأميركيين والسلطات بسبب الحرب على قطاع غزة.

ووفقاً للصحيفة الطلابية "ستانفورد ديلي"، دخل نحو 10 طلاب إلى المبنى قُرب الساعة الخامسة والنصف صباحاً (بالتوقيت المحلي) في اليوم الأخير من الفصل الدراسي الربيعي، بينما شبّك نحو 50 طالباً أذرعهم أمام المبنى وهم يهتفون "فلسطين ستتحرر".

وفي منشور على موقع "إنستغرام"، قالت مجموعة "ليبيريت ستانفورد" إنّ "مجموعة مستقلة من الطلاب اعتصمت في مكتب رئيس الجامعة ريتشارد سالر، مُطالبين الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من بين مطالب أخرى".

وبعد نحو ساعتين من بدء الاحتجاج، استخدمت الشرطة أداة رفع لدخول المبنى، وفقاً لصحيفة "ستانفورد ديلي"، وقبضت على 13 شخصاً، بينهم مراسل لصحيفة "ستانفورد ديلي"، فيما أصيب شرطي وتعرض المبنى لأضرار كبيرة.

وأعلنت الجامعة أنّ الطلاب المعتقلين سيُمنعون موقتاً من الحضور، وأنّ أي طالب في السنة الدراسية الأخيرة لن يُسمح له بالتخرج.

كذلك، أزالت الجامعة مخيماً داعماً لقطاع غزة كان قائماً في الحرم الجامعي منذ نيسان/أبريل الماضي.

وأُلقي القبض على مئات الطلاب في الأشهر القليلة الماضية بعد تنظيم مظاهرات وإقامة مخيمات احتجاج، فضلاً عن الاعتصام في منشآت في بعض الحالات، وذلك احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 36 ألف شهيد فلسطيني، وعشرات آلاف الجرحى والمفقودين.