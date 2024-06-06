بوتين: ردّ "إسرائيل" على هجوم حماس لا يشبه الحرب بل الإبادة الجماعية لأهالي غزة

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ "روسيا كانت دائماً مع العمل لوقف إطلاق النار" في فلسطين، "لكن الولايات المتحده كانت تعطل هذه القرارات".

وفي لقائه مع وكاله الأنباء العالمية على أبواب المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ، قال بوتين إنّ "حلّ الصراع في الشرق الأوسط يكون عبر إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها".

وانتقد بوتين العدوان على الفلسطينين في قطاع غزة، مشدداً على أنّ "ردّ إسرائيل على هجوم حماس لا يشبه الحرب، بل الإبادة الجماعية لأهالي غزة".

وأكّد الرئيس الروسية أنّ "موقف روسيا بشأن فلسطين ثابت ولا يتغير، ومن الضروري حل القضية".