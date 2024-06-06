مقتل ضابط "إسرائيلي" وإصابة 9 آخرين بهجوم لحزب الله في الجليل

فلسطين اليوم

قُتل ضابط "إسرائيلي"، متأثراً بإصابته، وأصيب 9 آخرين معظمهم بجراح خطيرة، مساء أمس الأربعاء، إثر سقوط طائرة دون طيار من لبنان على تجمع عسكري "إسرائيلي" في منطقة "حورفيش".

وقالت القناة "12" العبرية، تحت إطار سمح بالنشر: "مقتل الرقيب (احتياط) رافائيل كودريس، 39 عامًا، من تسور هداسا، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أمس جراء سقوط الطائرة بدون طيار من لبنان في منطقة حورفيش" في الجليل الأعلى.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن حصيلة قتلاه وصلت إلى 25 على الحدود الشمالية منذ بداية التصعيد مع حزب الله اللبناني منهم 15 جندياً و10 مدنيين.