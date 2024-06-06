اعتقالات واسعة وتحقيقات ميدانية خلال اقتحام الاحتلال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، حملات دهم في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، اعتقلت خلالها عشرات المواطنين، بينهم طالبة جامعية، وأفرجت عن بعضهم بعد التحقيق معهم.

وتركزت أوسع حملات الاعتقال في محافظة قلقيلية وطالت 28 مواطنا من المدينة وقراها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، ودهمت العديد من المنازل واعتقلت 10 مواطنين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المقاوم طارق داوود في المدينة، وأعادت اعتقال والديه للمرة السادسة على التوالي بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه.

كما اعتقلت كلا من أشرف جبريل، وعبد الناصر الرابي، ومحمود خدرج، وبهجت يامين، وحسن ملحم، وجميعهم أسرى محررون، بالإضافة إلى الشقيقين إبراهيم ومعتصم طلال شريم، والفتى ماجد محمود ملحم.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية، ودهمت العديد من المنازل وفتشتها، وحققت ميدانيا مع المواطنين، واعتقلت 10 منهم.

وعرف من بين المعتقلين: أسيد عزمي، وغسان رمزي، ورامي أحمد عساف، وأحمد جمال عساف، وزاهر أمجد عساف، والشقيقين صالح ومؤمن محمد عساف، وأحمد سمير عساف، والشقيقين عدنان ويوسف محمد وجيه عساف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أيمن شواهنة وأدهم شواهنة من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية، وكلا من حمد الطبيب، ووهبي الخولي، وعلاء مصعب ضرار من بلدة عزون (شرقا)، والشابين سعادة الجدع، وإياس بسام رزمك من بلدة حبلة (جنوبا)، وأحمد مراعبة من بلدة رأس عطية جنوب قلقيلية.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من المدينة ومخيم عسكر.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، وانتشرت بين مخيمي عسكر القديم والجديد وفي منطقة المساكن الشعبية.

وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد كتانة بعد مداهمة منزل عائلته بإحدى البنايات في المساكن الشعبية، والمواطن جودت عمران من منزله في شارع فيصل ويسط المدينة.

كما اعتقلت الشاب بدر حشاش، وهو شقيق الشهيد علاء حشاش، بعد مداهمة منزل عائلته بين مخيمي عسكر القديم والجديد والاعتداء على عائلته بالضرب وتحطيم محتويات المنزل.

ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة وتحقيق ميداني في بلدة مادما جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة بأكثر من 20 آلية، وبغطاء من طائرات التصوير "دورون"، وأغلقت مداخل البلدة، وباشرت مداهمة المنازل وتفتيشها، واقتادت عددا من المواطنين إلى أحد المنازل وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا واعتدت على بعضهم بالضرب، قبل أن تخلي سبيلهم جميعا.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بيرزيت امل شجاعية بعد مداهمة منزل عائلتها ببلدة دير جرير شرق رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ودهمت أحد المنازل وفتشته وحطمت محتوياته.