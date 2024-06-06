قوات الاحتلال تداهم ثلاثة بيوت جنوب بيت لحم

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مصدر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت وفتشت منزل المواطن علي رباح نعمان الشيخ، ومنزل شقيقيه محمود ومحمد دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة، وتعتقل وتقتل المواطنين المدنيين بذرائع واهية تهدف إلى تهجيرهم قسريا للاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، ضمها للمشروع الاستيطاني الذي تعمل عليه منذ احتلال فلسطين.