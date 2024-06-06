إصابات في عدوان للاحتلال على عدد من البلدات جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان.

وأصيب 4 مواطنين في غارة على معمل لإنتاج مواد تنظيف في بلدة وادي جيلو جنوبي لبنان.

كما أصيب 7 أخرين في غارة استهدفت بيت ياحون قرب مدينة بنت جبيل، جنوبي لبنان.

كذلك، استهدفت غارات إسرائيلية بلدات صديقين، عدشيت، العديسة وكونين.

وجاء ذلك بعدما خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية جدار الصوت في أجواء عدد من مناطق الجنوب اللبناني قرابة منتصف الليل.

بالمقابل، تعرّض هدف عسكري بمستوطنة المطلة لنيران مباشرة من لبنان، بحسب مراسلنا، قرابة منتصف الليل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه "تمّ اعتراض جسم مشبوه في البحر قبالة مدينة نهاريا"، شمالي فلسطين المحتلة، دون دوي صفارات إنذار.

ونشرت المقاومة الإسلامية في لبنان بياناً أعلنت فيه استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدةً إصابته إصابة مباشرة.