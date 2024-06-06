طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة

الساعة 08:23 ص|06 يونيو 2024
طقس- حرارة- موجة حر- أحوال جوية- أحوال الطقس.png
طقس- حرارة- موجة حر- أحوال جوية- أحوال الطقس.png

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الخميس 6 يونيو 2024، صافياً بوجه عام حاراً إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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