طقس فلسطين.. ارتفاع على درجات الحرارة

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو اليوم الخميس 6 يونيو 2024، صافياً بوجه عام حاراً إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 6 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ومعتدلًا في المناطق الجبلية دافئاً نسبياً في بقية المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.