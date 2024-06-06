مجزرة في مدرسة بمخيم النصيرات: أكثر من 35 شهيدا بينهم أطفال ونساء

فلسطين اليوم

ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مجزرتين وحشيتين راح ضحيتهما عشرات الشهداء والمصابين من النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بوصول 30 شهيدا وأعداد كبيرة من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد غارة شنها طيران الاحتلال استهدفت مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية "السردي" في مخيم 2 بالنصيرات، والتي تؤوي آلاف النازحين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال استهدفت طابقا كاملا في المدرسة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ما أسفر عن استشهاد عشرات الشهداء والمصابين، غالبيتهم أطفال ونساء، ووصلت جثث بعض الشهداء أشلاء.

وواصلت قوات الاحتلال غاراتها على مخيم 2 بالنصيرات واستهدفت منزلاً لعائلة المدني، مرتكبة مجزرة ثانية في غضون وقت قصير، راح ضحيتها 6 شهداء وعدد من الجرحى.