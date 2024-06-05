عمليات المقاومة تتواصل في مختلف محاور القتال في قطاع غزة.. ومحور "نتساريم" تحت نيرانها

فلسطين اليوم

تتصدى المقاومة الفلسطينية، في اليوم 243 من معركة طوفان الأقصى، لتوغل قوات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الوسطى من قطاع غزّة.

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهدفها بعددٍ من عبوات "أبابيل" المقذوفة تجمعات قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وأكدت السرايا أنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم بمدينة رفح جنوبي قطاع، وذلك بالأسلحة المناسبة والمضادة للدروع.

وتبّنت سرايا القدس قصفها تموضعاً لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" جنوبي مدينة غزة، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

كما أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهدافها جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105"، محلية الصنع، شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.