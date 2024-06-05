الخارجية الأميركية: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيهيئ الأجواء لحل دبلوماسي في لبنان

فلسطين اليوم

أكّد المتحدّث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، اليوم الأربعاء، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة من شأنه تهيئة الأجواء لحلٍ دبلوماسي على الجانب اللبناني.

وقال ميللر في بيانٍ له إنّ واشنطن تُحذّر من أنّ أيّ تصعيد ضد لبنان سيعرّض أمن "إسرائيل" للخطر.

كما أشار إلى أنّ "عدم التوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعني استمرار الحرب الجارية"، متابعاً أنّ جهود واشنطن تتركّز على وقف إطلاق النار، والمضي في مفاوضات سلام بين الأطراف المعنية.

ولفت ميللر إلى أنّ "المبادرة المطروحة تتناول وقفاً دائماً لإطلاق النار وبهذا تتجاوب مع مطالب حركة حماس"، مدّعياً أنّ "حماس" تُماطل في قبول المبادرة، وتنتظر الرد عبر الوسطاء.

وحول إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزّة، أضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية أنّ "إدخال المساعدات عبر المعابر كافّة هو مسألة دائمة البحث مع مصر ودول أخرى، وشرطها هو توفير الأمن لطواقم الإغاثة".