الاحتلال يحشد 50 الف جندي من الاحتياط لإسناد قواته في الشمال والجنوب

فلسطين اليوم

قالت قناة "كان" العبرية إن الحكومة الإسرائيلية ستصادق اليوم، على استدعاء (50) ألف جندي من الاحتياط، لإسناد القوات التي تعمل في الشمال على الحدود مع لبنان وفي قطاع غزة.

ووفقاً للقناة العبرية فإن هذا الدعم الإضافي للجيش الإسرائيلي يأتي في ظل احتمال شن عملية عسكرية واسعة في الشمال ضد حزب الله ولتوسيع العملية البرية في رفح.

مشيرة إلى أن التجنيد الجديد يرفع عدد الجنود الإسرائيليين في الشمال من 300 إلى 350 ألف جندي.

وفي الإطار ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتيناهو" خلال قيامه بجولة عند الحدود الشمالية مع لبنان، إن إسرائيل مستعدة "لتحرك قوي جداً" على الجبهة الشمالية.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي "هرتسي هاليفي" قال أمس الثلاثاء، إن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن لبنان وأن الجيش الإسرائيلي مستعد لذلك".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي، تشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية مواجهات يومية بين عناصر من حزب الله والمقاومة الفلسطينية من جهة والجيش الإسرائيلية من جهة أخرى.

ويتخلل هذه المواجهات قصف متبادل بالصواريخ والطائرات المسيرة يطال البلدات اللبنانية والمناطق الإسرائيلية المتاخمة للحدود التي تبلغ 79 كم.