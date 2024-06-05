بالصواريخ الموجهة والمسيّرات الانقضاضية.. حزب الله ينفّذ عدة عمليات ضد أهداف للاحتلال

فلسطين اليوم

نفّذت المقاومة الإسلامية في لبنان-حزب الله، اليوم الأربعاء، عدّة عمليات نوعية جديدة مستهدفةً قوات "جيش" الاحتلال، بعد رصد تحرّكاتها، شمالي فلسطين المحتلة.

واستهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية منصة ‏القبة الحديدية في ثكنة "راموت نفتالي" بصاروخ موجّه، محقّقين إصابات مباشرة فيها، ما أدى إلى تدميرها، واستهدفوا موقع "‏السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وبمحلّقة انقضاضية، استهدفت المقاومة مكان استقرار ‏وتموضع ‏جنود الاحتلال في موقع "البغدادي"، وحقّقت إصابات مؤكّدة في صفوفهم.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المقاومة الإسلامية، في بيانات منفصلة، استهداف ‌‌‏انتشار جنود الاحتلال في أكثر من موقع: الأول في ‏حرج "حانيتا"، والثاني في محيط موقع "بركة ريشة"،مؤكّدةً أنّ الاستهدافات تمت بالأسلحة الصاروخية، بالإضافة إلى استهداف تجمّع لجنود الاحتلال في محيط ‏موقع "المالكية" بالأسلحة المناسبة، محققةً فيه إصابة مباشرة.

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، انتشاراً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في "حرش برعام" بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، وكذلك انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ‏موقع "زبدين" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية. ‏

وفجر اليوم، ذكرت المقاومة أنّه بعد رصد ‏وترقّب لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع "المالكية"، كمن مجاهدوها لمجموعة من جنود الاحتلال أثناء دخولها إلى الموقع ‏واستهدفوها بقذائف المدفعية، معلنةً تحقيق إصابات مباشرة.

وتأتي هذه الاستهدافات، بحسب بيانات حزب الله، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة"، ورداً على ‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والاغتيالات التي ينفذها خصوصاً أمس في بلدة الناقورة.

هذا وأفاد مراسل صحافي بانطلاق صلية صاروخية من لبنان في اتجاه الجولان السوري المحتل، وسبقها إطلاق صلية صاروخية نحو الجليل الغربي.

وسائل إعلام إسرائيلية أكّدت، من جهتها، دوي صفّارات الإنذار في "مرغليوت" و"مسكاف عام" و"المطلة" ومناطق أخرى في الجليل الأعلى، وسماع صوت انفجارات هناك، وأعلنت فيما بعد تجدّد انطلاق صفارات الإنذار في عدد كبير من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة من دون طيار.