هنية: المقاومة ستتعامل مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل كامل

فلسطين اليوم

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الأربعاء5/6/2024م، أن عربدة المستوطنين في القدس تؤكد أن القدس هي محور الصراع، وشعبنا لن يستكين حتى يرحل الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال هنية في تصريح صحفي تعقيباً على عربدة المستوطنين في القدس وتطورات مفاوضات وقف الحرب:" إن الحركة وفصائل المقاومة سوف تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل شامل والانسحاب الكامل والتبادل للأسرى".

وشدد على أن حركته "حماس" تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة شعبنا ومقاومته الباسلة