الجهاد الإسلامي: الإذلال الذي تحققه المقاومة بالعدو في غزة لن تعوضه اعتداءاته بحق القدس والأقصى

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الأربعاء 5/6/2024م، أن مسيرة البلطجة الصهيونية "الأعلام" في مدينة القدس الشريف، وما رافقها من إغلاق لبوابات المسجد الأقصى المبارك هو اعتداء سافر على قبلة المسلمين الأولى وعلى المقدسات.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن مسيرة البلطجة الصهيونية في مدينة القدس الشريف، وما رافقها من إغلاق لبوابات المسجد الأقصى المبارك، وحجز أهل المدينة وأصحابها في بيوتهم، وترديد شعارات معادية للإسلام والعرب والمسلمين، ورفع شعارات عنصرية داخل باحات المسجد الأقصى، ولا سيما العلم الصهيوني، وما يرافق ذلك كله من اقتحامات لقطعان المستوطنين لباحات المسجد، هو اعتداء سافر على قبلة المسلمين الأولى وعلى المقدسات".

وشددت الجهاد على أن النازيين الصهاينة يظنون أنهم باعتدائهم على المسجد الأقصى، واستباحتهم للبلدة القديمة في القدس الشريف، قد يعوضون بعضاً من الإذلال الذي يلحق بهم وبعصابات جيشهم على أيدي الشعب الفلسطيني ومجاهديه في قطاع غزة وأبطال الضفة المحتلة.

وأشارت إلى أن شعبنا الفلسطيني الذي قدّم التضحيات العظيمة، ولا يزال، في مواجهة هذا الكيان الغاصب لن يبخل في الدفاع عن مقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، داعية كل ابناء شعبنا في كل مكان إلى التصدي لهذه البلطجة الصهيونية دفاعاً عن كرامة الأمة العربية والإسلامية.

وادانت الحركة الصمت العربي المخزي، الذي بسببه تتجرأ عصابات الكيان على تدنيس مقدسات الأمة، من قبل الكيان وعصاباته المهزومين والمأزومين.