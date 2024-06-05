لبيد: قوة الردع "الإسرائيلية" التي احترقت وليس الشمال

فلسطين اليوم

قال زعيم المعارضة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، إنّ الشمال لم يحترق، لكم الذي احترق هو قوة الردع والكرامة الإسرائيلية.

وتأتي تصريحات لبيد، بعد الحرائق التي اندلعت شمالي فلسطين المحتلة؛ بسبب إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة من حزب الله قبل يومين.

وأضاف "لبيد" أنّ حكومة بنيامين نتنياهو الأسوأ في تاريخ "إسرائيل" تخلت عن الشمال وأهملته، مؤكدًا أنها "لا تملك أي خطة سياسية أو عسكرية لإعادة الشمال إلى أيدينا".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفًا يوميًا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفرت عن مئات بين شهداء وجرحى في الجانب اللبناني، وعدد من القتلى من الجانب الإسرائيلي.