الكنيست يصادق على مشروع قانون يمنع الدول من فتح سفارات للفلسطينيين بالقدس

فلسطين اليوم

صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنع الدول من فتح قنصليات وسفارات للفلسطينيين بالقدس الشرقية.

وقالت القناة السابعة العبرية إن مشروع القانون يقضي بعدم السماح للدول الأجنبية بفتح أو تشغيل قنصلية او سفارة في القدس بهدف خدمة الفلسطينيين.

وقال عضو الكنيست الاسرائيلي زئيف إلكين: "إن الاتجاه الأخير لمختلف دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد قد يؤدي إلى مبادرات جديدة لفتح قنصليات أجنبية في القدس للسكان الفلسطينيين، وهذا للتعبير عن الاعتراف بالقدس كدولة فلسطينية مستقبلية، ويهدف مشروع القانون إلى منع هذا الاحتمال بشكل محكم ومنع الضغط السياسي على وزارة الخارجية الإسرائيلية ودولة إسرائيل للموافقة على إنشاء القنصليات".