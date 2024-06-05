"فاو": أكثر من مليون شخص تهددهم المجاعة والموت في غزة بحلول يوليو

فلسطين اليوم

توقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أن يواجه أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والموت بحلول منتصف تموز/ يوليو القادم.

جاء ذلك في بيان بشأن تقريرها التحذيري المبكر للفترة بين حزيران/ يونيو وتشرين الأول/ أكتوبر 2024 بخصوص الأماكن التي تشهد فيها أزمة الجوع ويتوقع أن يتفاقم فيها انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار تقرير "فاو" إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد سيتفاقم بأكثر في 18 مكان تشهد أزمات جوع.

وشدد على وجود حاجة إلى توفير مساعدات عاجلة لمنع الجوع وخاصة في غزة والسودان.

ولفت إلى أن الوضع في مالي وفلسطين وجنوب السودان والسودان لا يزال يثير القلق على أعلى مستوى.

وأظهرت بيانات نقلها التقرير، أن 100 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في المستوى الثالث وما فوق، الذي يعرف بـ"الأزمة" في تصنيف الأمم المتحدة المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وفي البيان المتعلق بالتقرير قالت المنظمة "من المتوقع أن يؤدي الصراع الدائر في فلسطين إلى تفاقم الجوع الحاد الذي بمستوى كارثي حاليًا، مع حدوث مجاعة ووفيات، فضلا عن تشريد جميع سكان قطاع غزة".

وأضاف البيان "قد يواجه أكثر من مليون شخص (قرابة نصف سكان غزة) المجاعة والموت بحلول منتصف تموز/ يوليو القادم".

ونقل البيان عن المدير العام للمنظمة تشو دونغيو، قوله "التوقعات المخيفة التي يركز عليها التقرير ينبغي أن تكون بمثابة تحذير لنا جميعا، فالتحرك قبل الأزمات يمكن أن ينقذ الأرواح".