200 منزل ومنشأة جنوبي نابلس مهددة بالهدم

فلسطين اليوم

فقط خلال شهر أيار/ مايو المنصرم نفذ الاحتلال 47 عملية هدم في الضفة الغربية، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنًا مأهولاً، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية.

ضمن سياسة تهجير السكان وطردهم من منازلهم، وبذريعة "البناء دون ترخيص"، قامت الجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بهدم المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية في محافظتي نابلس والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

عمدة بلدة دوما جنوب نابلس، سليمان دوابشة، أفاد بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافات عسكرية وفرضت طوقًا عسكريًا على المنطقة الشمالية الشرقية.

وبيّن دوابشة، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن قوات الاحتلال نفذت عملية هدم لمنازل فلسطينية، وشاليهات (مصايف)، وجدران حجرية ومزارع"، ومنعت أي من الأهالي من الوصول للموقع، واصفًا ما تتعرض له دوما بأنه "نكبة جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن الأراضي المستهدفة كافة هي ملك خاص للسكان ويحملون أوراقًا رسمية بملكيتها، غير أنها تقع في المنطقة المصنفة ( ج ) حسب اتفاق "أوسلو".

سلطات الاحتلال أخطرت ما يزيد على 200 منزل ومنشأة فلسطينية في قرية دوما بالهدم بدعوى البناء دون ترخيص، وتشمل منازل مشيّدة من الطوب والإسمنت، وأخرى من الصفيح، وحظائر، وطرقات وجدران حجرية وأشجار، وشبكات مياه وكهرباء.

في أيار المنصرم: 47 عملية هدم في الضفة الغربية

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، منزلاً في مسافر يطا، واعتدت على صاحبه بالضرب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات التدمير قامت بهدم منزل مساحته 200 متر، في منطقة وادي الجوايا، ويؤوي تسعة أفراد، تعود ملكيته للمواطن محمود جبرين النواجعة.

هدم أربعة منازل في غضون شهر

التجمعات السكانية في مسافر يطا تعرضت لسلسلة عمليات هدم في الآونة الأخيرة طالت ثلاثة منازل فقط خلال الشهر المنصرم، بالإضافة إلى هدم منزل رابع آخر، يوم أمس الثلاثاء، وذلك ضمن سياسة التهجير القسري التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق السكان والأهالي وممتلكاتهم.

خلال شهر أيار/ مايو المنصرم نفذ الاحتلال 47 عملية هدم في الضفة الغربية، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنًا مأهولاً، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، بحسب "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان".

الناشط بمقاومة الاستيطان بالخليل، راتب الجبور، أوضح في حديث نقلته "الأناضول" أن قوة احتلالية اقتحمت منطقة وادي الجوايا في مسافر يطا جنوب الخليل وهدمت المنزل.

ولفت الجبور إلى أن قوات الاحتلال تركت عائلة مكوّنة من 10 أفراد في العراء تحت أشعة الشمس، واعتدت على مالك المنزل، محمود جبرين النواجعة، وقام الأهالي بنقله إلى المستشفى لمتابعة تلقي العلاج.

كما وبيّن الجبور أن قوات الاحتلال تصعّد من هجمتها على المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يشار، في السياق، إلى أن اتفاقية "أوسلو2" الموقعة عام 1995، صنفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، يوسّع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة، إلى جانب تصعيد المستوطنين واعتداءاتهم على السكان، ما أسفر عن مئات الشهداء والمصابين، إضافة إلى اعتقال نحو 9 آلاف فلسطيني وفق مصادر رسمية فلسطينية.