مستشفى شهداء الأقصى: وصلنا 78 شهيدا وأكثر من 250 إصابة جراء القصف "الإسرائيلي" المتواصل

فلسطين اليوم

أعلنت مستشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء5/6/2024م، حصيلة الشهداء والاصابات التي وصلت المستشفى خلال الساعات الماضية جراء القصف المدفعي والغارات "الإسرائيلية" المتواصلة على مناطق وسط القطاع.

وقالت المستشفى في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" وصلنا منذ صباح الأمس حتى هذه اللحظة 78 شهيدا وأكثر من 250 إصابة بفعل عمليات القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة".

وبدأ جيش الاحتلال "الاسرائيلي" في الساعات الماضية، عملية عسكرية جديدة للمرة الثانية في عدوانه المستمر منذ 243 يومًا على التوالي، على المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وتحديدًا في مخيم البريح والمغازي ودير البلح، مخلفًا عمليات نزوح واسعة ودمارًا في المنازل والممتلكات ومزيدًا من إراقة الدماء بين صفوف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة عند السياج الفاصل والطيران الحربي والمسير تستهدف منذ مساء أمس، مناطق واسعة في البريج والمغازي وأيضًا المناطق الشرقية من دير البلح، حيث لم يتوقف القصف لحظة واحدة، بالتزامن مع تقدم الآليات العسكرية في تلك المناطق.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، نشرت ظهر اليوم، تقريرها لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 243 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي :" إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 36 شهيد و 115 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".

وبينت أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت الى 36586 شهيد و 83074 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، موضحة أن عدد من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.