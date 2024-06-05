بدءا من الموسم القادم..كونتي مديرا فنيا لنابولي

فلسطين اليوم

أعلن نادي نابولي الايطالي، اليوم الأربعاء5/6/2024م، تعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا لفريق الجنوب، بداية من الموسم الجديد.

وذكر نابولي في بيان رسمي نشره عبر موقع النادي، أن كونتي وقع على عقد لمدة 3 مواسم.

وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن كونتي سيحصل على راتب سنوي 12 مليون يورو تصبح 6.5 مليون يورو بعد خصم الضرائب، قد ترتفع إلى 10 ملايين حال تحقيق أهداف رياضية معينة، مثل التأهل لدوري أبطال أوروبا أو الفوز بالدوري الإيطالي.

يذكر أن كونتي قاد إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في 2021، قبل أن ينتقل لتوتنهام ويغادر النادي في مارس/ آذار 2023 ويظل بلا عمل حتى توليه مهمة نابولي.