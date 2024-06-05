3شهداء في قصف مدفعي "إسرائيلي" استهدف منزلا شرق دير البلح

فلسطين اليوم

استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأربعاء5/6/2024م، في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلاً وسط قطاع غزة

وبحسب مصادر صحفية، فإن مدفعية الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة اللوح شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 3 شهداء وعدد من الإصابات وصلت جميعها إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط المدينة لتلقى العلاج.

وبدأ جيش الاحتلال "الاسرائيلي" في الساعات الماضية، عملية عسكرية جديدة للمرة الثانية في عدوانه المستمر منذ 243 يومًا على التوالي، على المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وتحديدًا في مخيم البريح والمغازي ودير البلح، مخلفًا عمليات نزوح واسعة ودمارًا في المنازل والممتلكات ومزيدًا من إراقة الدماء بين صفوف المدنيين لا سيما الأطفال والنساء.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، بأن مدفعية الاحتلال المتمركزة عند السياج الفاصيل والطيران الحربي والمسير تستهدف منذ مساء أمس، مناطق واسعة في البريج والمغازي وأيضًا المناطق الشرقية من دير البلح، حيث لم يتوقف القصف لحظة واحدة، بالتزامن مع تقدم الآليات العسكرية في تلك المناطق.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، نشرت ظهر اليوم، تقريرها لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 243 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي :" إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 36 شهيد و 115 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".

وبينت أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت الى 36586 شهيد و 83074 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، موضحة أن عدد من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.